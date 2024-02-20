Яким має бути ідеальний військовий на фронті — відповідь ветерана війни

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні майже два роки триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія. Наші Збройні сили потребують будь-якої допомоги та підтримки від українців і, звичайно, потрібні ті, хто готовий долучитися до війська та стати на захист Батьківщини. У лави армії необхідні різні спеціалісти, люди з різними навичками та вміннями. Кожен доброволець має змогу знайти своє місце та бути на ньому максимально ефективним. Та все ж є певні критерії, які роблять з військового "ідеального" бійця.

Їх озвучив екскомандир взводу батальйону "Айдар", ветеран війни України проти росії Євген Дикий в ефірі телемарафону в неділю, 18 лютого.

Так, за його словами ідеальний солдат має бути достатньо здоровим як психологічно, так і фізично. Саме такими є українці віком від 25 до 35 років.

"Ідеальний солдат, на мою думку, це чоловік близько 30 років. "Вилка" за віком становить 25-35 років. Це вже люди, які достатньо здорові психологічно, але ще здорові фізично. Це власне ідеальний боєць", — підкреслив Дикий.

Він зауважив, що наразі держава має зосередитися саме на цій віковій категорії й забезпечити її призов. Адже наразі немає норм або законів, які б цьому сприяли.

На його думку, зменшення призовного віку з 27 до 25 років особливо на ситуацію не вплине, адже ця вікова група найбільше ухиляється від мобілізації. Тому, у першу чергу, треба приймати зміни, які б боролися з ухиленням від військової служби.

"Формальне зменшення призовного віку з 27 до 25 років ну це пробачте смішно. Якби у нас вже воювали всі чоловіки 27-30 років, тоді зменшення до 25 років якось би впливало. Але у нас інша ситуація. В нас саме вікова категорія в 30 мінус найбільше ухиляється взагалі від військового обліку й від військової служби. Тобто щось потрібно робити саме з ухиленням. Але, на жаль, те, що я поки бачу в законопроєкті, з ухиленням взагалі не бореться", — пояснив ветеран російсько-української війни.

Раніше ми писали, що в Україні у новому законопроєкті пропонують знизити призовний вік чоловіків з 27 до 25 років.

Нагадаємо, ми розповідали, яка категорія українських чоловіків не може бути мобілізована за жодних обставин.

Також ми інформували, що військовий експерт назвав реальну кількість українців, яких можуть забрати до ЗСУ впродовж 2024 року.