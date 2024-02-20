Каким должен быть идеальный военный на фронте — ответ ветерана войны

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине почти два года идет полномасштабная война, которую начала страна-агрессорская россия. Наши Вооруженные силы нуждаются в любой помощи и поддержке от украинцев и, конечно, нужны те, кто готов присоединиться к войску и встать на защиту Родины. В ряды армии необходимы разные специалисты, люди с разными навыками и умениями. Каждый доброволец может найти свое место и быть на нем максимально эффективным. И все же есть некоторые критерии, которые делают из военного "идеального" бойца.

Их озвучил экс-командир взвода батальона "Айдар", ветеран войны Украины против России Евгений Дикий в эфире телемарафона в воскресенье, 18 февраля.

Так, по его словам, идеальный солдат должен быть достаточно здоров как психологически, так и физически. Именно таковы украинцы в возрасте от 25 до 35 лет.

"Идеальный солдат, по моему мнению, это мужчина около 30 лет. "Вилка" по возрасту составляет 25-35 лет. Это уже люди, которые достаточно здоровы психологически, но еще здоровы физически. Это собственно идеальный боец", — подчеркнул Дикий.

Он отметил, что государство должно сосредоточиться именно на этой возрастной категории и обеспечить ее призыв. Ведь нет норм или законов, которые бы этому способствовали.

По его мнению, уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет особенно на ситуацию не повлияет, ведь эта возрастная группа больше всего уклоняется от мобилизации. Поэтому, в первую очередь, нужно принимать изменения, которые боролись бы с уклонением от военной службы.

"Формальное уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет ну это простите смешно. Если бы у нас уже воевали все мужчины 27-30 лет, тогда уменьшение до 25 лет как-то влияло бы. Но у нас другая ситуация. У нас именно возрастная категория в 30 минус больше всего уклоняется вообще от военного учета и от военной службы. То есть что-то нужно делать именно с уклонением. Но, к сожалению, то, что я пока вижу в законопроекте, с уклонением вообще не борется", — пояснил ветеран российско-украинской войны.

Ранее мы писали, что в Украине в новом законопроекте предлагается снизить призывной возраст мужчин с 27 до 25 лет.

Напомним, мы рассказывали, какая категория украинских мужчин не может быть мобилизована ни при каких обстоятельствах.

Также мы информировали, что военный эксперт назвал реальное количество украинцев, которых могут забрать в ВСУ в течение 2024 года.