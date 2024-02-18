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На Закарпатті судили чоловіка, який відмовився від мобілізації — яке покарання обрали

18 лютого 2024 10:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Закарпатті судили чоловіка, який відмовився від мобілізації — яке покарання обрали
Працівники ТЦК вручають повістку. Ілюстративне фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Закарпатській області судили чоловіка, якого визнали придатним до служби, але він ухилився від мобілізації. На суді військовозобов'язаний сказав, що задонатив на потреби армії 40 тис. гривень.

Про це пише ТСН з посиланням на вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпаття.

На Закарпатті судили ухилянта

Відомо, що у жовтні минулого року чоловік пройшов ВЛК, де його визнали придатним до служби в армії — того ж дня він отримав повістку. Однак військовозобов'язаний категорично відмовився від мобілізації, посилаючись на "ряд причин особистого характеру та власні переконання". 

Під час суду він визнав свою провину та розкаявся. Чоловік розповів, що його матір має другу групу інвалідності, а також він задонатив 35 тис. гривень на FPV-дрони та 5 тис. гривень на ремонт авто для військових. 

З урахуванням всіх обставин, суд визнав чоловіка винним в ухиленні від військового призову та засудив його до 1 року та 6 місяців іспитового терміну. 

Нагадаємо, Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції прокоментував справедливість мобілізації військовозобов'язаних в Україні. 

Також ми писали, що в Ужгороді небайдужі жінки "налетіли" на співробітників ТЦК. Вони звинуватили військкомів у виловленні чоловіків, наче мишей, та примусовому доставленні до ТЦК.

ЗСУ
військовий призов
мобілізація
повістки
війна в Україні

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