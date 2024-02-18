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На Закарпатье судили мужчину, который отказался от мобилизации — какое наказание избрали

18 февраля 2024 10:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Закарпатье судили мужчину, который отказался от мобилизации — какое наказание избрали
Сотрудники ТЦК вручают повестку. Иллюстративное фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Закарпатской области судили мужчину, которого сочли годным к службе, но он уклонился от мобилизации. На суде военнообязанный сказал, что задонатил на нужды армии 40 тыс. гривен.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор Мукачевского горрайонного суда Закарпатья.

На Закарпатье судили уклониста

Известно, что в октябре прошлого года мужчина прошел ВВК, где он был признан годным к службе в армии — в тот же день он получил повестку. Однако военнообязанный категорически отказался от мобилизации, ссылаясь на "ряд причин личного характера и собственные убеждения".

Во время суда он признал свою вину и раскаялся. Мужчина рассказал, что его мать имеет вторую группу инвалидности, а также он задонатил 35 тыс. гривен на FPV-дроны и 5 тыс. гривен на ремонт авто для военных.

С учетом всех обстоятельств суд признал мужчину виновным в уклонении от военного призыва и приговорил его к 1 году и 6 месяцам испытательного срока.

Напомним, Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности прокомментировал справедливость мобилизации военнообязанных в Украине.

Также мы писали, что в Ужгороде неравнодушные женщины "налетели" на сотрудников ТЦК. Они обвинили военных в вылове мужчин, как мышей, и принудительном доставлении в ТЦК.

ВСУ
военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине

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