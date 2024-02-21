Мобілізація в Україні — які категорії засуджених пропонують забирати до ЗСУ

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Наразі українська влада активно обговорює питання призову на військову службу осіб, які перебувають у таборах, тюрмах або місцях засудження. Зокрема триває дискусія щодо категорій засуджених, яких можна прийняти до лав ЗСУ.

Кого з українських засуджених пропонують мобілізувати до війська та чому це необхідно, розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Укрінформу".

Очільник Міністерства юстиції Денис Малюська. Фот: Віталій Носач/РБК-Україна

Чому мобілізація засуджених в Україні необхідна

Так, на його думку, Україна потребує таких змін. Але, мобілізація осіб, які відбувають покарання за кримінальне правопорушення, відбудеться лише у тому випадку, якщо Верховна Рада України погодиться з цією ідеєю та підтримає її.

"Не можу розписуватися за Верховну Раду, коли це відбудеться чи як це відбудеться. Моє переконання, що це робити потрібно, і я вірю в те, що це неминуче. Ми будемо м’яко це пропонувати парламенту, будемо переконувати військових, що їм це теж потрібно", — зазначив очільник Мін'юсту.

Малюська наголосив на тому, що мобілізація ув'язнених в Україні не матиме нічого спільного з мобілізацією в росії, до прикладу, як це робив ПВК "Вагнер".

"Насправді ж — ситуація більш консервативна, простіша і ближча до життя", — зазначив він.

Він пояснив, чому це необхідно та підкреслив, що необов'язково мобілізованим засудженим давати в руки зброю. Таких призовників потребують у господарчому комплексі армії.

"Армія — це ж не тільки стріляти з артилерії, там копати треба багато де господарчий комплекс. Лопату до рук, копаємо. Забезпечуємо, готуємо їжу, носимо, розвантажуємо. Чому їх не можна залучити? Мова йде про тисячі людей. Тому наша позиція — це робити треба", — вважає міністр.

Особи засуджені за кримінальне правопорушення. Фото: УНІАН

Які категорії засуджених пропонують забирати до ЗСУ

Денис Малюська пояснив, що у нашій державі не підлягають призову не лише ув’язнені, які перебувають у місцях позбавлення волі. Мобілізації так само не підлягають і громадяни, які отримали строк позбавлення волі за порушення правил дорожнього руху.

"Наприклад, людина порушила правила дорожнього руху, поїхала на червоне світло, машина виїхала на перехрестя, вона цю машину об’їхала, середньої тяжкості ушкодження у іншого водія, є кримінальне провадження, отримала покарання з відстрочкою виконання. Вона гуляє вулицями, є сім’я, вона працює, просто періодично вона відвідує наші центри апробації. Ця людина не підлягає призову. У мене велике запитання, а чому?", — додав міністр юстиції.

Також голова міністерства переконаний, що призову мають підлягати особи, що були звинувачені у корупції.

"Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять. Найкласичніший, найгарячіший приклад, який не дискутується, — корупціонери. Їх посадили у в’язницю, а чи не варто, хай вони кров’ю захищають свою репутацію — умовно кров’ю, безумовно. Але-от на фронті чимало з них готові, бажають виправдатись, і це не люди, які почнуть стріляти по своїх", — сказав він

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська розповів, що даватимуть замість зброї мобілізованим засудженим.

Нагадаємо, ми інформували, скільки українців із судимістю уникають мобілізації до ЗСУ.

Також ми повідомляли, що нардеп та заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв вказав на два важливі нюанси, які слід враховувати при мобілізації засуджених.