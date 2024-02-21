Мобилизация в Украине — какие категории осужденных предлагают забирать в ВСУ

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. В настоящее время украинские власти активно обсуждают вопросы призыва на военную службу лиц, находящихся в лагерях, тюрьмах или местах осуждения. В частности, продолжается дискуссия касательно категорий осужденных, которых можно принять в ряды ВСУ.

Кого из украинских осужденных предлагают мобилизовать в армию и почему это необходимо, рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью "Укринформу".

Глава Министерства юстиции Денис Малюська. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Почему мобилизация осужденных в Украине необходима

Малюська отметил, что мобилизация заключенных в Украине не будет иметь ничего общего с мобилизацией в россии, к примеру, как это делал ПВК "Вагнер".

"На самом же деле — ситуация более консервативная, более простая и более близкая к жизни", — отметил он.

Он объяснил, почему это необходимо, и подчеркнул, что необязательно мобилизованным осужденным давать в руки оружие. Такие призывники нуждаются в хозяйственном комплексе армии.

"Армия — это ведь не только стрелять из артиллерии, там копать надо во многих хозяйственных комплексах. Лопату в руки, копаем. Обеспечиваем, готовим еду, носим, разгружаем. Почему их нельзя привлечь? Речь идет о тысячах людей. Поэтому наша позиция — это делать нужно", — считает министр.

Так, по его мнению, Украина нуждается в таких изменениях. Но мобилизация лиц, отбывающих наказание за уголовное правонарушение, произойдет только в том случае, если Верховная Рада Украины согласится с этой идеей и поддержит ее.

"Не могу расписываться за Верховную Раду, когда это произойдет или как это произойдет. Мое убеждение, что это делать нужно, и я верю в то, что это неизбежно. Мы будем мягко предлагать парламенту, будем убеждать военных, что им это тоже нужно", — отметил глава Минюста.

Лица осужденные за уголовное преступление. Фото: УНИАН

Какие категории осужденных предлагают забирать в ВСУ

Денис Малюська объяснил, что в нашем государстве не подлежат призыву не только заключенные, находящиеся в местах лишения свободы. Мобилизации также не подлежат и граждане, получившие срок лишения свободы за нарушение правил дорожного движения.

"Например, человек нарушил правила дорожного движения, поехал на красный свет, машина выехала на перекресток, он эту машину объехал, средней тяжести повреждения у другого водителя, есть уголовное производство, получил наказание с отсрочкой исполнения. Он гуляет по улицам, есть семья, он работает, просто периодически посещает наши центры апробации. Этот человек не подлежит призыву. У меня большой вопрос, а почему?", — добавил министр юстиции.

Также глава министерства убежден, что призыву должны подлежать обвиняемые в коррупции лица.

"Это мы говорим о тех, кто не в тюрьме. Их много есть. Есть те, кто в тюрьме, и так же реальной опасности для общества или армии не представляют. Самый классический, самый горячий не дискутируемый пример — коррупционеры. Их посадили в тюрьму, а не стоит, пусть они кровью защищают свою репутацию — условно кровью, безусловно, но вот на фронте многие из них готовы, хотят оправдаться, и это не люди, которые начнут стрелять по своим", — сказал он

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюска рассказал, что будут давать вместо оружия мобилизованным осужденным.

Напомним, мы информировали, сколько украинцев с судимостью избегают мобилизации в ВСУ.

Также мы сообщали, что нардеп и заместитель председателя комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев указал на два важных нюанса, которые следует учитывать при мобилизации осужденных.